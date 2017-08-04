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АПК 04.08.2017 12:41

Продовольственная безопасность является приоритетом Азербайджана – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает приоритетной задачей обеспечение продовольственной безопасности страны, сообщает сайт главы государства.

«Вопросы продовольственной безопасности являются приоритетом», - заявил И.Алиев на проходящем в Гахе общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

По его словам, в перспективе Азербайджан планирует нарастить возможности экспорта мяса.

«Производство мяса, можно сказать, покрывает потребности Азербайджана. Мы на 100% обеспечиваем себя куриным мясом, на 80% - молоком и молочной продукцией. В результате предпринимаемых мер в перспективе мы достигнем и высокого экспортного потенциала», - подчеркнул И.Алиев.

Президент также отметил высокие объемы экспорта овощей и фруктов из Азербайджана.

Глава государства подчеркнул важность усиления внимания к производству технических видов растительных культур.

«Считалось, что рыночная экономика, частный сектор будут способствовать развитию и этих сфер, но оказалось, что без государственной поддержки они не могут развиваться. В последние годы в этих областях наблюдается огромный регресс», - сказал И.Алиев.

Президент также напомнил, что в Азербайджане создается около 40 агропарков.

«В ближайшие год-два производимая в этих агропарках продукция будет экспортироваться на крупные рынки, и будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]