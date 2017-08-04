Продовольственная безопасность является приоритетом Азербайджана – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает приоритетной задачей обеспечение продовольственной безопасности страны, сообщает сайт главы государства.
«Вопросы продовольственной безопасности являются приоритетом», - заявил И.Алиев на проходящем в Гахе общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.
По его словам, в перспективе Азербайджан планирует нарастить возможности экспорта мяса.
«Производство мяса, можно сказать, покрывает потребности Азербайджана. Мы на 100% обеспечиваем себя куриным мясом, на 80% - молоком и молочной продукцией. В результате предпринимаемых мер в перспективе мы достигнем и высокого экспортного потенциала», - подчеркнул И.Алиев.
Президент также отметил высокие объемы экспорта овощей и фруктов из Азербайджана.
Глава государства подчеркнул важность усиления внимания к производству технических видов растительных культур.
«Считалось, что рыночная экономика, частный сектор будут способствовать развитию и этих сфер, но оказалось, что без государственной поддержки они не могут развиваться. В последние годы в этих областях наблюдается огромный регресс», - сказал И.Алиев.
Президент также напомнил, что в Азербайджане создается около 40 агропарков.
«В ближайшие год-два производимая в этих агропарках продукция будет экспортироваться на крупные рынки, и будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность», - подчеркнул И.Алиев.
Р.Бабаев
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