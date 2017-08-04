Две сотни турецких инструкторов займутся обучением военных в Сомали

Турецкий военный тренировочный лагерь начнет действовать в Сомали в следующем месяце.

Речь идет о крупнейшем тренировочном лагере Турции за рубежом, строительство которого началось два года назад, сообщили в пятницу турецкие СМИ.

Министерство обороны Сомали отметило, что лагерь занимает территорию площадью четыре квадратных километра, на которых расположились три жилых комплекса для военных и учебные корпуса.

По данным министерства, в лагере смогут одновременно проходить подготовку более 1,5 тыс военных, там будут работать более 200 турецких военных.