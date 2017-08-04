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Регион 04.08.2017 13:16

Две сотни турецких инструкторов займутся обучением военных в Сомали

Турецкий военный тренировочный лагерь начнет действовать в Сомали в следующем месяце.

Речь идет о крупнейшем тренировочном лагере Турции за рубежом, строительство которого началось два года назад, сообщили в пятницу турецкие СМИ.

Министерство обороны Сомали отметило, что лагерь занимает территорию площадью четыре квадратных километра, на которых расположились три жилых комплекса для военных и учебные корпуса.

По данным министерства, в лагере смогут одновременно проходить подготовку более 1,5 тыс военных, там будут работать более 200 турецких военных.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОМАЛИ, АРМИЯ, ЛАГЕРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]