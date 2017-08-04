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АПК 04.08.2017 13:21

Президент Алиев поручил создать новый шелковый комбинат в Азербайджане

Новый шелковый комбинат будет создан в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

«Президент Ильхам Алиев поручил улучшить деятельность шелководческих хозяйств, создать пункты приема и новый комбинат по производству шелка, усилить деятельность ОАО «Шеки Ипяк»», - говорится в сообщении на сайте главы государства.

По словам президента, коконы шелкопряда производятся в 30 районах страны.

«В следующем году планируется собрать 500 тонн коконов шелкопряда. Есть возможность до 2025 года довести производство до 6 тыс. тонн. Господдержка этой сфере продолжится, на последующих этапах планируется посадить 8 млн саженцев тутового дерева. В целом, эту цифру планируется довести до 10 млн», - сказал И.Алиев.

В 2016 году в Азербайджане было произведено 70,7 тонн свежих коконов, 8,3 тонн шелкового сырья. В сентябре этого года в Азербайджане начнется производство пряжи для шелковых ковров.

Президент И.Алиев отметил высокий интерес фермеров, сельских жителей к шелководству, так как государство оказывает этой сфере серьезную поддержку.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШЕЛК, КОМБИНАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]