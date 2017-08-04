Новые сады фундука появятся на 80 тыс. га в Азербайджане - президент

Сады фундука будут заложены в ближайшие годы в Азербайджане на площади в 80 тыс. га, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

«Закладка садов фундука на площади 80 тыс. га является основной задачей ближайшего времени», - говорится в сообщении на сайте главы государства.

По его словам, фундуководство является очень прибыльной сферой, приносящей в страну крупную валюту.

«В течение двух лет новые фундуковые сады были заложены на 18 тыс. га», - сказал И.Алиев.

В 2016 году урожай фундука в Азербайджане составил 34,3 тыс. тонн. Средняя урожайность на площади 55,1 тыс. га составила одну тонн с гектара.

В стране действуют около 25 тыс. домохозяйств, занимающихся производством фундука, и 22 предприятия по его переработке.

Р.Бабаев