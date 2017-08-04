Генпрокуратура Украины не обнаружила уголовных производств в отношении экс-губернатора Одессы Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не является подозреваемым или обвиняемы в каком-либо уголовном производстве.
"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований не выявлено уголовных производств, в которых Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый", - говорится в ответе Генпрокуратуры от 2 августа на запрос адвоката Павла Богомазова, который обнародован на сайте партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в пятницу.
Также в ответе ведомства подчеркивается, что 24 ноября 2014 года и 19 февраля 2015 года в Генпрокуратуру Украины уже поступали ходатайства Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о розыске, заключении под стражу и выдаче М.Саакашвили.
"По результатам проведенной экстрадиционной проверки 31.03.2015 Генпрокуратурой Украины принято решение об отказе в выдаче (экстрадиции) М.Саакашвили в Грузию", - сказано в письме Генпрокуратуры.
26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.
29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины, а затем - в Европейский суд по правам человека.
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