Азербайджан за два года увеличил посевные площади хлопка в 10 раз – президент

Посевная площадь хлопка в Азербайджане в 2015-2017 гг выросла почти в 10 раз, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

«Если в 2015 году посевная площадь хлопка составляла 17 тыс. га, то в текущем году эта цифра достигла 136 тыс. га. Всего за два года посевная площадь хлопка выросла почти в 10 раз»,- заявил И.Алиев, говорится в сообщении на сайте главы государства.

По словам президента, производство хлопка растет, и будет расти такими же темпами, как и посевные площади.

«Сейчас мы выходим на внешние рынки. Мы будем экспортировать не только хлопок-сырец, но и готовую продукцию, что станет возможным благодаря запуску большого комплекса легкой промышленности в Мингячевире»,- отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде