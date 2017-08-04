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АПК 04.08.2017 13:57

Азербайджан за два года увеличил посевные площади хлопка в 10 раз – президент

Посевная площадь хлопка в Азербайджане в 2015-2017 гг выросла почти в 10 раз, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

«Если в 2015 году посевная площадь хлопка составляла 17 тыс. га, то в текущем году эта цифра достигла 136 тыс. га. Всего за два года посевная площадь хлопка выросла почти в 10 раз»,- заявил И.Алиев, говорится в сообщении на сайте главы государства.

По словам президента, производство хлопка растет, и будет расти такими же темпами, как и посевные площади.

«Сейчас мы выходим на внешние рынки. Мы будем экспортировать не только хлопок-сырец, но и готовую продукцию, что станет возможным благодаря запуску большого комплекса легкой промышленности в Мингячевире»,- отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ХЛОПОК, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]