Киргизский премьер обещает покинуть свой пост после регистрации кандидатом в президенты

Глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который выдвинут на пост главы государства Социал-демократической партией республики (СДПК), заявил, что уйдет в отставку после официальной регистрации кандидатом в президенты.

"Я покину пост (премьер-министра) после прохождения всех процедур, необходимых для регистрации, после регистрации", - сказал С.Жээнбеков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов после прохождения теста на определение уровня владения государственным киргизским языком.

Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Между тем спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков заявил журналистам на этой неделе, что депутаты до конца августа планируют собраться на внеочередную сессию, которая будет созвана после того, как С.Жээнбеков уйдет в отставку для участия в предвыборной кампании.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 56 человек.

С.Жээнбекова единогласно выдвинули на пост главы Киргизии на съезде пропрезидентской СДПК 15 июля. Премьер является членом партии практически с момента ее основания в начале 1990-х годов, входит в близкое окружение президента Алмазбека Атамбаева, который до избрания на пост главы государства возглавлял СДПК.

Глава государства избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента А.Атамбаева истекают 1 декабря.