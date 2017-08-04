Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»

Определился соперник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Состоявшаяся в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевка свела азербайджанских футболистов с игроками датского «Копенгагена».

Первая игра в стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдет 15/16 августа в Баку, ответная – 22/23 августа в Копенгагене.

На пути в плеф-офф «Карабах» одолел грузинский «Самтреди» и молдавский «Шериф».

Р.Бабаев