Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»

Определился соперник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в стадии плей-офф Лиги чемпионов.
Состоявшаяся в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевка свела азербайджанских футболистов с игроками датского «Копенгагена».
Первая игра в стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдет 15/16 августа в Баку, ответная – 22/23 августа в Копенгагене.
На пути в плеф-офф «Карабах» одолел грузинский «Самтреди» и молдавский «Шериф».
Р.Бабаев
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