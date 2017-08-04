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Спорт 04.08.2017 14:32

Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»

Определился соперник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Состоявшаяся в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевка свела азербайджанских футболистов с игроками датского «Копенгагена».

Первая игра в стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдет 15/16 августа в Баку, ответная – 22/23 августа в Копенгагене.

На пути в плеф-офф «Карабах» одолел грузинский «Самтреди» и молдавский «Шериф».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФУТБОЛ, УЕФА, ЛИГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]