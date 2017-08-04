Киргизии нужен русский язык - премьер

Баллотирующийся на пост президента Киргизии премьер-министр Сооронбай Жээбеков считает важным сохранить в республике и развивать русский язык.
"Русский язык, однозначно, должен сохраниться", - заявил С.Жээнбеков в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса" после прохождения теста на определение уровня владения государственным киргизским языком.
Он добавил, что "русский язык - это язык дружбы, в Киргизии ему дан статус официального, это закреплено в Конституции".
"Я сам учился на русском языке, работал учителем русского языка, для меня очень важно, чтобы русский язык развивался", - подчеркнул он.
С.Жээнбеков добавил, что для всех киргизстанцев и для него лично "русский язык - это окно в мир науки, техники, литературы и искусства, язык новых технологий, которые сегодня стремительно развиваются".
Говоря о тестировании кандидатов на пост президента Киргизии на владение государственным киргизским языком, он сказал, что "все руководители госаппарата должны знать госязык, так как он является символом государственности, объединяющим фактором в республике".
"Для меня это родной язык и у меня не возникло особых проблем с экзаменом", - добавил премьер.
Он также высказался за то, чтобы граждане республики "знали как можно больше языков". "Меня радует, когда наша молодежь знает много языков, это значительный фактор развития, и я это поддерживаю", - отметил С.Жээнбеков.
В пятницу выдвинутый на пост президента Социал-демократической партией Киргизии (СДПК) С.Жээнбеков успешно прошел тест на определение уровня владения киргизским языком, набрав 94,6 баллов. Теперь ЦИК Киргизии приступит к проверке поданных премьером документов, необходимых для официальной регистрации кандидатом в президенты.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 56 человек.
Глава государства избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента А.Атамбаева истекают 1 декабря.
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