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СНГ 04.08.2017 15:04

Россия и Индонезия подписали меморандум о встречной торговле в рамках контракта на поставку Су-35

Россия и Индонезия подписали меморандум о встречной торговле в рамках контракта на поставку Су-35, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Меморандум предусматривает сотрудничество сторон для выполнения программы встречной торговли в рамках контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35 в Индонезию",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха" в пятницу.

В госкорпорации при этом не уточнили, подписан ли с Индонезией контракт на Су-35.

В "Ростехе" сообщили, что соглашение предусматривает расширение поставок наиболее перспективных товаров, производимых индонезийскими компаниями, в Россию.

"Мы уверены в том, что подписание данного соглашения способствует углублению ВТС с Индонезией и расширению торговых связей между нашими странами", - заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов, слова которого привели в пресс-службе.

По данным пресс-службы, документ подписан с индонезийская государственной торговой компанией - the Indonesia owned Enterprises State Trading company, PT.PPI

Су-35 - российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги.

Ранее сообщалось, что переговоры по Су-35 с Индонезией находятся в финальной стадии.

19 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт по истребителям Су-35 для Индонезии находится в стадии обсуждения порядка финансовых расчётов.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил журналистам, что контракт на поставку российских многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 Индонезии уже согласован, он будет подписан в 2017 году.

"Это - большой проект для правительства Индонезии, у них есть процедуры. Поставка такой сверхсовременной авиационной техники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей. Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются",- сказал В.Кладов.

Он отметил, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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