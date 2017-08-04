МИД РФ: неспособность СБ ООН осудить нападение террористов на российское посольство поощряет их к новым терактам

В МИД РФ обвинили членов Совета Безопасности ООН в блокировании предложения России осудить обстрелы посольства РФ в Дамаске, заявив, что это поощряет террористов к новым атакам.

"Возмутительнее всего то, что неспособность Совета Безопасности осудить деяния террористов поощряет их к новым провокациям и терактам, дает им почувствовать безнаказанность", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с блокированием некоторыми странами заявления СБ ООН для прессы с осуждением атак на российское диппредставительство в Дамаске.

"Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно", - подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ напомнили, что 2 августа уже в третий раз за месяц территория посольства России в Дамаске подверглась минометному обстрелу со стороны позиций террористов группировок "Хейат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") и "Файлак Ар-Рахман".

При этом, отмечается в комментарии, уже трижды дипломатические представители США, Великобритании, Франции и Украины в СБ ООН блокировали предложение России принять стандартный краткий проект заявления для прессы с осуждением террористических атак на российское дипломатическое представительство.