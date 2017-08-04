Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму более 67 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на общую сумму 67,4 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 924 субъектов предпринимательства суммарной стоимостью 258 млн манат.
НФПП в пятницу организовал в Саатлинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.
"До сих пор НФПП предпринимателям, действующим в Саатлинском районе выдал льготных кредитов на сумму 24,2 млн манатов на реализацию 639 инвестиционных проектов. В рамках мероприятия в пятницу льготные кредиты на общую сумму 446 тыс. манат получили субъекты предпринимательства, действующие в Саатлинском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, хлопководства, зерноводства и др.», - подчеркивается в сообщении.
По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть более 50 рабочих мест.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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