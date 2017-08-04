В Кремле не считают нужным откликаться на анонимную информацию о возможном расширении санкций ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля не является поводом для реакции сообщения со ссылкой на неназванные источники о возможности расширения ЕС санкций против России из-за скандала с турбинами "Сименс".
"Это не повод для нашей реакции", - сказал Д.Песков в пятницу, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать новость со ссылкой на источник в дипломатических кругах о том, что Европейский Союз расширит санкции в отношении России из-за скандала с турбинами "Сименс".
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