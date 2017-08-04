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СНГ 04.08.2017 15:45

В Кремле не считают нужным откликаться на анонимную информацию о возможном расширении санкций ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля не является поводом для реакции сообщения со ссылкой на неназванные источники о возможности расширения ЕС санкций против России из-за скандала с турбинами "Сименс".

"Это не повод для нашей реакции", - сказал Д.Песков в пятницу, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать новость со ссылкой на источник в дипломатических кругах о том, что Европейский Союз расширит санкции в отношении России из-за скандала с турбинами "Сименс".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СИМЕНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]