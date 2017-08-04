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СНГ 04.08.2017 16:05

Суд в Страсбурге наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из России - адвокат

Страсбургский суд применил срочные меры по запрету на любое перемещение журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) до вынесения решения по его жалобе в этом суде.

"Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Кирилл Коротеев, представляющий интересы журналиста в Европейском суде по права человека.

"Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно", - добавил он.

По словам адвоката, "правило 39 часто является основанием для предоставления убежища".

К.Коротеев добавил, что полная жалоба будет подана в ЕСПЧ в ближайшее время.

"Вызволение Али из центра содержания иностранных граждан будет непростым, но мы будем предпринимать для этого все попытки",- сказал защитник.

Басманный суд Москвы 1 августа принял решение о принудительном выдворении Х.Нурматова из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране.

Х.Нурматов сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам.

Кроме того, журналист рассказал, его родственники проживают в России, а сам он с седьмого до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. По словам журналиста, его мать родилась в России, а родные брат и сестра имеют российское гражданство.

Защита журналиста намерена обжаловать решение в Мосгорсуде, но до настоящего момента о подаче апелляции не сообщала.

В Совете при президенте РФ по правам человека заявили, что выдворение Х.Нурматова из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В настоящее время решается вопрос о депортации Х.Нурматова из России в Узбекистан.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ДЕПОРТАЦИЯ, ЗАПРЕТ


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