Морские порты и терминалы Грузии в I полугодии снизили перевалку на 1,2%

Морские порты и терминалы Грузии в январе-июне 2017 года обработали 8,3 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в первом полугодии 2016 года, говорится в сообщении Минэкономразвития республики.

В порту Поти было обработано 3,2 млн тонн грузов (рост на 6,7%), в Батумском порту - 2,2 млн тонн (снижение на 15,4%).

Контейнерные перевозки в этих портах за шесть месяцев текущего года выросли на 16,2% - до 178,625 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в том числе в Потийском порту обработано 144,886 тыс. TEU (рост на 10,6%), в Батумском - 33,739 тыс. TEU (рост на 48,3%).

Два других морских порта Грузии - Супса и Кулеви, через которые транспортируются только нефть и нефтепродукты, перевалили 2,9 млн тонн грузов (на уровне января-июня 2016 года). В том числе через терминал Супса, куда нефть поступает по трубопроводу из Баку, транспортировано 2,1 млн тонн (как и годом ранее), через терминал Кулеви (принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана) - 0,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (как и годом ранее).

Как сообщалось ранее, в 2016 году объем перевалки грузов через морские порты и терминалы Грузии составил 17,6 млн тонн - на 8,3% меньше, чем в 2015 году.