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Регион 04.08.2017 16:17

Еврокомиссия выделяет очередную помощь для работы с беженцами и мигрантами в Греции

Еврокомиссия выделит 9,3 млн евро в поддержку в Греции работы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Полный европейский пакет помощи составляет 1,3 млрд евро до 2020 года для помощи Греции по управлению миграционными потоками и внешними границами ЕС", - сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

Выделяемый грант в 9,3 млн евро для обеспечения услуг на греческих островах включает в себя предоставление транспорта, жилья и бытовой помощи для кандидатов на переезд в страны ЕС, защиту и образование детей и устный перевод, объясняет Еврокомиссия в своем коммюнике.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]