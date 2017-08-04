КНДР, Сирия, антитеррор и ближневосточное урегулирование будут обсуждаться на форуме АСЕАН в Маниле 6-8 августа

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-8 августа в Маниле примет участие в ежегодных мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на повестке дня - ситуация на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, противодействие терроризму.

МИД РФ информирует, что С.Лавров, в частности, примет участие в министерском совещании Россия-АСЕАН, встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

"В ходе мероприятий состоится обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию на Корейском полуострове, обстановку в Сирии, ближневосточное урегулирование", - говорится в комментарии, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Одно из центральных мест в российско-асеановском диалоге занимает проблематика борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью. Общие подходы к ней будут отражены в специальном совместном заявлении", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что одной из основ архитектуры безопасности в регионе является форум АСЕАН по безопасности (АРФ), объединяющий асеановскую "десятку", ее диалоговых партнеров и ряд других стран.

В комментарии подчеркивается, что в фокусе внимания российской стороны - укрепление позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижение российских подходов к формированию равноправной региональной архитектуры безопасности и Большого Евразийского партнерства.

"О значимости отношений с "десяткой" свидетельствует запланированное на август открытие российского постоянного представительства при АСЕАН в Джакарте", - отметили в МИД РФ.