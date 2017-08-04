Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 38° Завтра 24° 34° 6 Авг 24° 36° 7 Авг 26° 36°

Дальнее зарубежье 04.08.2017 16:34

КНДР, Сирия, антитеррор и ближневосточное урегулирование будут обсуждаться на форуме АСЕАН в Маниле 6-8 августа

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-8 августа в Маниле примет участие в ежегодных мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на повестке дня - ситуация на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, противодействие терроризму.

МИД РФ информирует, что С.Лавров, в частности, примет участие в министерском совещании Россия-АСЕАН, встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

"В ходе мероприятий состоится обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию на Корейском полуострове, обстановку в Сирии, ближневосточное урегулирование", - говорится в комментарии, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Одно из центральных мест в российско-асеановском диалоге занимает проблематика борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью. Общие подходы к ней будут отражены в специальном совместном заявлении", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что одной из основ архитектуры безопасности в регионе является форум АСЕАН по безопасности (АРФ), объединяющий асеановскую "десятку", ее диалоговых партнеров и ряд других стран.

В комментарии подчеркивается, что в фокусе внимания российской стороны - укрепление позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижение российских подходов к формированию равноправной региональной архитектуры безопасности и Большого Евразийского партнерства.

"О значимости отношений с "десяткой" свидетельствует запланированное на август открытие российского постоянного представительства при АСЕАН в Джакарте", - отметили в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АСЕАН, ФОРУМ


Похожие новости


Богданов обсудил с послом Сирии функционирование зон деэскалации и подготовку к Астане-6 Берлин не потерпит применения антироссийских санкций США против европейских компаний - МИД ФРГ МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено Россия ожидает, что Вашингтон сделает детальные предложения по решению проблемы с дипсобственностью РФ в США на встрече Рябкова и Шэннона - МИД РФ Главы МИД Армении и РФ обсудили карабахское урегулирование Лавров не будет обсуждать с Могерини условия отмены санкций ЕС в отношении России - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]