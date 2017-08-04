Страховщики Азербайджана в январе-июле выписали более 17 тыс. полисов Green Card

Страховщики Азербайджана в январе-июле 2017 года выписали 17,23 тыс. полисов Green Card, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро обязательного страхования (ISB).
Суммарные премии страховщиков по полисам Green Card составили 1 млн 150,7 тыс. манатов.
В том числе в июле 2017 года страховщики выписали 4,951 тыс. полисов Green Card, премии по ним составили 319,49 тыс. манатов.
Азербайджан с 1 января 2016 года включен в Юго-Восточную группу Green Card. Транзитное членство рассчитано на 10 лет. Азербайджан в Green Card представляет ISB.
Green Card - международный договор (полис) страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта.
В 1949 году на международной конференции автостраховщиков в Лондоне были приняты рекомендации Экономического и социального совета ООН и официально основан Совет Бюро со штаб-квартирой в Лондоне. В 1951 году состоялось первое официальное Собрание Совета Бюро, на котором была одобрена модель Соглашения между национальными бюро стран-участниц системы и приняты единые стандарты для «Зеленых карт». Соглашение о «Зеленой карте» вступило в силу с 1 января 1953 года. Согласно ему страховой полис по автогражданской ответственности, выданный в любой стране - члене соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся членом этого соглашения.
Бюро по обязательному страхованию создано в рамках внедрения закона «Об обязательных видах страхования».
А.Ахундов
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»
Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу на решение о выдворении Али Феруза
Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой
Путин поручает главе МЧС вылететь к месту аварии на руднике в Якутии и возглавить комиссию по ликвидации последствий ЧС
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»