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Финансы 04.08.2017 16:45

Премии страховщиков в Азербайджане в июле по обязательному страхованию имущества выросли на 5%

Премии страховых компаний в Азербайджане, являющихся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в июле 2017 года по обязательному страхованию недвижимого имущества составили 1 млн 282,916 тыс. манатов, что на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бюро.

«В июле 2017 года по обязательному страхованию недвижимого имущества заключено 8,076 тыс. договоров (спад на 26%), сборы составили 1 млн 282,916 тыс. манатов (рост на 5%)», - отметили в ISB.

В июле 2017 года также заключено 167 договоров обязательного страхования ответственности при эксплуатации недвижимости, 28 договоров обязательного индивидуального страхования пассажиров.

В Азербайджане в настоящее время применяется два вида страхования, относящихся к обязательному страхованию недвижимого имущества: страхование недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам и страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

Обязательное страхование недвижимого имущества распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физическим лицам, офисам юридических лиц, государственное имущество. При этом страховым случаем считаются факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмах и т.д.

Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество в Баку составляет 25 тыс. манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах – 15 тыс. манатов.

Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.

Лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимости имеют 14 страховых компаний, по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества - 13 компаний.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИМУЩЕСТВО, СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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