Премии страховщиков в Азербайджане в июле по обязательному страхованию имущества выросли на 5%

Премии страховых компаний в Азербайджане, являющихся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в июле 2017 года по обязательному страхованию недвижимого имущества составили 1 млн 282,916 тыс. манатов, что на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бюро.
«В июле 2017 года по обязательному страхованию недвижимого имущества заключено 8,076 тыс. договоров (спад на 26%), сборы составили 1 млн 282,916 тыс. манатов (рост на 5%)», - отметили в ISB.
В июле 2017 года также заключено 167 договоров обязательного страхования ответственности при эксплуатации недвижимости, 28 договоров обязательного индивидуального страхования пассажиров.
В Азербайджане в настоящее время применяется два вида страхования, относящихся к обязательному страхованию недвижимого имущества: страхование недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам и страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.
Обязательное страхование недвижимого имущества распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физическим лицам, офисам юридических лиц, государственное имущество. При этом страховым случаем считаются факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмах и т.д.
Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество в Баку составляет 25 тыс. манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах – 15 тыс. манатов.
Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.
Лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимости имеют 14 страховых компаний, по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества - 13 компаний.
А.Ахундов
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»
Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу на решение о выдворении Али Феруза
Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой
Путин поручает главе МЧС вылететь к месту аварии на руднике в Якутии и возглавить комиссию по ликвидации последствий ЧС
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»