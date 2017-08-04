Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 38° Завтра 24° 34° 6 Авг 24° 36° 7 Авг 26° 36°

Регион 04.08.2017 16:49

Россия передает Армении моторные лодки и спасательное оборудование на $16 млн

Между Россией и Арменией достигнута договоренность о предоставлении армяно-российскому центру гуманитарного реагирования МЧС Армении помощи в эквиваленте до $16 млн., в которую включены спасательное имущество и оборудование, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Армении.

Из первой партии специальному спасательному отряду МЧС Армении уже предоставлены моторные лодки "Солар-555 МК" и "Корвет 500-FISH", сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, прибывшие в Армению российские специалисты вместе с армянскими коллегами на озере Севан испытали лодки, ознакомив с их возможностями и характеристиками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ЛОДКИ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Россия берет на себя главную роль в организации переговоров лидеров Армении и Азербайджана - газета Думский комитет рекомендовал к ратификации соглашение между Россией и Арменией об Объединенной группировке войск Главы МИД Армении и РФ обсудили карабахское урегулирование Почти половина инвестиций в Армению приходится на Россию - Саргсян Посол России в Армении не видит препятствий для расширения российской военной базы в республике Армения не намерена открывать новую иностранную военную базу, обсуждает с РФ модернизацию российской - министр обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]