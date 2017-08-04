Россия передает Армении моторные лодки и спасательное оборудование на $16 млн

Между Россией и Арменией достигнута договоренность о предоставлении армяно-российскому центру гуманитарного реагирования МЧС Армении помощи в эквиваленте до $16 млн., в которую включены спасательное имущество и оборудование, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Армении.

Из первой партии специальному спасательному отряду МЧС Армении уже предоставлены моторные лодки "Солар-555 МК" и "Корвет 500-FISH", сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, прибывшие в Армению российские специалисты вместе с армянскими коллегами на озере Севан испытали лодки, ознакомив с их возможностями и характеристиками.