Число пользователей интернета в Китае в I полугодии достигло 751 млн

Число пользователей интернета в КНР, по данным на конец июня, достигло 751 млн человек, сообщается в отчете Китайского сетевого информационного центра (CNNIC).

Таким образом, по сравнению с концом 2016 года их количество увеличилось на 2,7% (почти на 20 млн).

Мобильными телефонами для подключения к интернету пользуются 724 млн китайцев, причем их доля от общего числа пользователей повысилась до 96,3%.

Количество людей, использующих онлайн-сервисы для заказа еды на дом, продемонстрировало наибольший рост - на 41,4%, достигнув 274 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Число людей, которые осуществляют платежи через мобильные телефоны, составляет 502 млн, в то время как 463 млн интернет-пользователей используют телефоны для оплаты покупок офлайн.