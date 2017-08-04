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Дальнее зарубежье 04.08.2017 17:11

Число пользователей интернета в Китае в I полугодии достигло 751 млн

Число пользователей интернета в КНР, по данным на конец июня, достигло 751 млн человек, сообщается в отчете Китайского сетевого информационного центра (CNNIC).

Таким образом, по сравнению с концом 2016 года их количество увеличилось на 2,7% (почти на 20 млн).

Мобильными телефонами для подключения к интернету пользуются 724 млн китайцев, причем их доля от общего числа пользователей повысилась до 96,3%.

Количество людей, использующих онлайн-сервисы для заказа еды на дом, продемонстрировало наибольший рост - на 41,4%, достигнув 274 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Число людей, которые осуществляют платежи через мобильные телефоны, составляет 502 млн, в то время как 463 млн интернет-пользователей используют телефоны для оплаты покупок офлайн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]