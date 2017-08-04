Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными

Чтобы обеспечить абонентов еще более удобным мобильным интернетом в летний сезон, Nar сделал интернет, предлагаемый в рамках пакетов Turbo безлимитным. Отныне, абоненты, приобретающие пакеты Turbo XS, Turbo S и Turbo M, смогут пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета от Nar в любой точке страны. По окончании Интернет-трафика, предоставленного в рамках соответствующего пакета, Интернет-соединение не будет прекращено до истечения срока действия пакета.
Чтобы воспользоваться преимуществами пакетов Turbo XS (60 МБ), Turbo S (200 МБ) и Turbo M (600 МБ) достаточно отправить СМС с текстом +XS, +S или +M на короткий номер 777. Стоимость пакетов составляет 1, 2 и 3 маната соответственно.
Баланс абонентов остается нетронутым даже после окончания трафика в пакете, вплоть до окончания срока действия пакета. При этом ограничивается только скорость передачи данных. Таким образом, абоненты имеют возможность свободно и совершенно бесплатно использовать WhatsApp и другие мессенджеры, вплоть до окончания срока действия приобретенного интернет-пакета. Таким образом, мобильный оператор оберегает абонентов от неожиданных трат после окончания трафика в рамках пакета.
Более подробную информацию об интернет-пакетах от Nar можно получить на сайте nar.az/internet
Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Благодаря обширной сети, состоящей из более 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более чем 2,3 миллионам абонентов.
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