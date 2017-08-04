В одном из зоопарков Казахстана бесследно исчезли три крупных варана

В зоопарке казахстанского Шымкента при неизвестных обстоятельствах пропали три серых краснокнижных варана, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бахыт Мусалиев.
"В прошлом году в зоопарке сделали открытый вольер и туда выпустили серых варанов, занесенных в Красную книгу Казахстана. Специалисты хотели посмотреть, как крупнейшие ящерицы, достигающие больше метра в длину, будут жить, размножаться. Сначала вараны выходили, ели мясо, а в этом году ничего не едят, не выходят. По словам сотрудников зоопарка, они подумали, что вараны в спячке, и позже выйдут. Но животные так и не появились. Куда исчезли - неизвестно", - сказал Б.Мусалиев.
Чтобы раскрыть пропажу краснокнижных варанов в вольере, установили фотоловушку, но и она не зафиксировала животных.
"Специалисты зверинца посчитали, что животные закопались в песок и погибли. Но туши не нашли, а вараны в зоопарке были огромные. Они (сотрудники зоопарка - ИФ-К) прислали нам письмо, что вараны мертвые. Но не могут предоставить бумагу с причиной гибели", - добавил представитель инспекции.
Пропавших ящериц в 2016 году в зоопарк принесли местные жители.
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением, Brent на уровне $52,12 за баррель
Президент Алиев приглашает частных инвесторов поддержать развитие шелководства в Азербайджане
Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт – президент Алиев
Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»
Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»