Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 34° 7 Авг 24° 36° 8 Авг 26° 37°

СНГ 04.08.2017 17:25

В одном из зоопарков Казахстана бесследно исчезли три крупных варана

В зоопарке казахстанского Шымкента при неизвестных обстоятельствах пропали три серых краснокнижных варана, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бахыт Мусалиев.

"В прошлом году в зоопарке сделали открытый вольер и туда выпустили серых варанов, занесенных в Красную книгу Казахстана. Специалисты хотели посмотреть, как крупнейшие ящерицы, достигающие больше метра в длину, будут жить, размножаться. Сначала вараны выходили, ели мясо, а в этом году ничего не едят, не выходят. По словам сотрудников зоопарка, они подумали, что вараны в спячке, и позже выйдут. Но животные так и не появились. Куда исчезли - неизвестно", - сказал Б.Мусалиев.

Чтобы раскрыть пропажу краснокнижных варанов в вольере, установили фотоловушку, но и она не зафиксировала животных.

"Специалисты зверинца посчитали, что животные закопались в песок и погибли. Но туши не нашли, а вараны в зоопарке были огромные. Они (сотрудники зоопарка - ИФ-К) прислали нам письмо, что вараны мертвые. Но не могут предоставить бумагу с причиной гибели", - добавил представитель инспекции.

Пропавших ящериц в 2016 году в зоопарк принесли местные жители.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЗООПАРК, ВАРАНЫ, ПРОПАЖА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]