Курс манат/доллар на 7 августа - 1,7008 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 августа сохранил на уровне 1,7008 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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