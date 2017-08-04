Очереди на контроле в аэропортах ЕС в отпускной сезон являются платой за гарантию безопасности - Еврокомиссия

Очереди в аэропортах в разгар отпускного сезона на паспортном контроле на внешних границах ЕС вызваны новыми правилами контроля пассажиров, данные которых проверяют по антитеррористической базе, объясняют в Еврокомиссии.
"Мы понимаем, что возникает обеспокоенность относительно новых правил, которые влекут за собой длинные очереди. Но речь идет о безопасности наших граждан из государств-членов, которые просили Европейский Совет в 2015 году усилить меры контроля. Из этого и проистекают эти правила", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
"Всегда приходится платить за безопасность", - добавила пресс-секретарь.
По ее словам, у государств-членов ЕС было достаточно времени, чтобы подготовиться к введению новых правил. "Это государства-члены должны следить, чтобы было достаточно ресурсов, когда увеличивается количество пассажиров, и чтобы все проходило гладко", - пояснила М.Андреева.
Она отметила, что эти правила распространяются на всех граждан государств союза. По ее мнению, если вслед за просьбами о более строгом контроле появились жалобы на более продолжительное ожидание в очередях, национальные власти должны заняться тем, как это ожидание сократить.
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