Китай с 5 августа повысит цены на бензин и дизтопливо

Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с увеличением стоимости нефти в мире, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.
Изменения вступят в силу 5 августа.
Стоимость тонны бензина вырастет на 175 юаней ($26) и дизельного топлива - на 165 юаней.
Корректировка осуществляется в соответствии с изменением конъюнктуры на международном рынке нефти, сообщает агентство "Синьхуа".
КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.
В 2016 году года Китай пять раз снижал и девять раз увеличивал цены на автомобильное топливо. В результате в общей сложности за минувший год тонна бензина подорожала на 915 юаней и дизтоплива - на 880 юаней.
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