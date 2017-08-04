Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 34° 7 Авг 24° 36° 8 Авг 26° 37°

ТЭК 04.08.2017 17:50

Китай с 5 августа повысит цены на бензин и дизтопливо

Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с увеличением стоимости нефти в мире, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Изменения вступят в силу 5 августа.

Стоимость тонны бензина вырастет на 175 юаней ($26) и дизельного топлива - на 165 юаней.

Корректировка осуществляется в соответствии с изменением конъюнктуры на международном рынке нефти, сообщает агентство "Синьхуа".

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.

В 2016 году года Китай пять раз снижал и девять раз увеличивал цены на автомобильное топливо. В результате в общей сложности за минувший год тонна бензина подорожала на 915 юаней и дизтоплива - на 880 юаней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ, РОСТ


Похожие новости


Китай снизил цены на бензин и дизтопливо впервые в этом году Китай провел испытания самолета на водородных элементах Китай провел крупнейшее снижение цен на бензин и дизтопливо в 2016г Китай снизил цены на бензин и дизтопливо в 4-й раз с начала года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]