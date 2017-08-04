Более половины россиян считают Госдуму необходимым органом власти - опрос

Две трети россиян (61%) считают Государственную думу РФ нужным, необходимым органом власти, обойтись без которого невозможно, обратного мнения придерживаются 30%, сообщает фонд "Общественное мнение".

При этом только 26% россиян внимательно относятся к информации о работе Госдумы, а 68% делают это без особого интереса, показал опрос, проведенный 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

По сравнению с предыдущей Госдумой нынешний созыв работает лучше, считает 11% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 9%. Чуть менее половины (45%) не заметили особенной разницы, около трети (36%) затруднились с ответом.

По мнению каждого десятого (11%), большинство депутатов Госдумы справляются со своими обязанностями отлично, хорошо. Каждый третий (33%) считает их работу удовлетворительной. Негативные оценки дают 43% респондентов, а у 14% нет ответа.

Назвать правильное имя Вячеслава Володина, который занимает сейчас пост председателя Госдумы, смогли 13% россиян. Каждый десятый (9%) дал неверный ответ, а большинство россиян (78%) затруднились ответить.

Также, по данным опроса, имя депутата от своего одномандатного избирательного округа помнят 78% россиян, не помнят - 15%.