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СНГ 04.08.2017 18:32

Богданов обсудил с послом Сирии функционирование зон деэскалации и подготовку к Астане-6

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом процесс создания зон деэскалации в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, сообщает российский МИД.

"В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в Сирии. Особое внимание было уделено созданию и налаживанию эффективного функционирования зон деэскалации на юго-западе страны, в Восточной Гуте (Дамасская область), в провинции Хомс, а также в Идлибе", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В этом контексте был обсужден ход подготовки к очередному шестому раунду Международной встречи по Сирии в Астане", - отметили на Смоленской площади.

Стороны подчеркнули, что "сам процесс создания таких зон уже позволил значительно снизить уровень напряженности, сковать террористическую активность и улучшить гуманитарную ситуацию" в Сирии.

М.Богданов принял сирийского посла по его просьбе.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]