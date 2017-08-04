Богданов обсудил с послом Сирии функционирование зон деэскалации и подготовку к Астане-6

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом процесс создания зон деэскалации в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, сообщает российский МИД.
"В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в Сирии. Особое внимание было уделено созданию и налаживанию эффективного функционирования зон деэскалации на юго-западе страны, в Восточной Гуте (Дамасская область), в провинции Хомс, а также в Идлибе", - говорится в сообщении МИД РФ.
"В этом контексте был обсужден ход подготовки к очередному шестому раунду Международной встречи по Сирии в Астане", - отметили на Смоленской площади.
Стороны подчеркнули, что "сам процесс создания таких зон уже позволил значительно снизить уровень напряженности, сковать террористическую активность и улучшить гуманитарную ситуацию" в Сирии.
М.Богданов принял сирийского посла по его просьбе.
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