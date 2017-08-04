Путин поручает главе МЧС вылететь к месту аварии на руднике в Якутии и возглавить комиссию по ликвидации последствий ЧС

Глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает на место аварии на руднике "Мир" в Якутии, где возглавит комиссию по спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.
"В связи с аварией на шахте в городе Мирный президент дал поручение главе МЧС вылететь на место происшествия и возглавить комиссию по спасению людей и ликвидации последствий ЧС", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в пятницу в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв воды в рудник из карьера. По уточненным данным, в руднике находилось 142 человека, на поверхность поднято 133 горняка. Двое из них госпитализированы с легкими травмами. Ведутся поиски еще девятерых.
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