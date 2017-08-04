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СНГ 04.08.2017 19:05

Путин поручает главе МЧС вылететь к месту аварии на руднике в Якутии и возглавить комиссию по ликвидации последствий ЧС

Глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает на место аварии на руднике "Мир" в Якутии, где возглавит комиссию по спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"В связи с аварией на шахте в городе Мирный президент дал поручение главе МЧС вылететь на место происшествия и возглавить комиссию по спасению людей и ликвидации последствий ЧС", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в пятницу в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв воды в рудник из карьера. По уточненным данным, в руднике находилось 142 человека, на поверхность поднято 133 горняка. Двое из них госпитализированы с легкими травмами. Ведутся поиски еще девятерых.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЧС, ЯКУТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]