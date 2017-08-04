Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой

Американский режиссер Оливер Стоун подверг критике решение американских законодателей ужесточить санкционный режим в отношении России.
"Конгресс на прошлой неделе одобрил санкции против России, 419 против 3. Сенат не стал отставать, 98 против 2. Идиотское голосование, усиливающее напряжение и ведущее к августу 1914-го", - написал он в своем "Твиттере".
В конце июля - начале августа 1914 года, как известно, началась Первая мировая война.
"Сенат и Палата (представителей - ИФ) не рассматривают возможность того, что американская разведка вводит их в заблуждение, чтобы продолжать фальшивую войну против России. Они не думают самостоятельно", - добавил О.Стоун в следующем сообщении.
28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. 2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан американским президентом.
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