Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой

Американский режиссер Оливер Стоун подверг критике решение американских законодателей ужесточить санкционный режим в отношении России.

"Конгресс на прошлой неделе одобрил санкции против России, 419 против 3. Сенат не стал отставать, 98 против 2. Идиотское голосование, усиливающее напряжение и ведущее к августу 1914-го", - написал он в своем "Твиттере".

В конце июля - начале августа 1914 года, как известно, началась Первая мировая война.

"Сенат и Палата (представителей - ИФ) не рассматривают возможность того, что американская разведка вводит их в заблуждение, чтобы продолжать фальшивую войну против России. Они не думают самостоятельно", - добавил О.Стоун в следующем сообщении.

28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. 2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан американским президентом.