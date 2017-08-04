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СНГ 04.08.2017 19:16

Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой

Американский режиссер Оливер Стоун подверг критике решение американских законодателей ужесточить санкционный режим в отношении России.

"Конгресс на прошлой неделе одобрил санкции против России, 419 против 3. Сенат не стал отставать, 98 против 2. Идиотское голосование, усиливающее напряжение и ведущее к августу 1914-го", - написал он в своем "Твиттере".

В конце июля - начале августа 1914 года, как известно, началась Первая мировая война.

"Сенат и Палата (представителей - ИФ) не рассматривают возможность того, что американская разведка вводит их в заблуждение, чтобы продолжать фальшивую войну против России. Они не думают самостоятельно", - добавил О.Стоун в следующем сообщении.

28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. 2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан американским президентом.

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Тэги: США, РЕЖИССЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]