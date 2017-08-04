Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу на решение о выдворении Али Феруза

Мосгорсуд в понедельник проверит законность решения о принудительном выдворении журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступила жалоба адвоката Хаймовича на постановление от 1 августа по делу об административном правонарушении в отношении Нурматова. Жалоба назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции на 7 августа в 12.00",- сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу адвокат Даниил Хаймович сообщил "Интерфаксу", что обжаловал решение о его выдворении за пределы России.

По словам адвоката, решение суда первой инстанции является необоснованным, так как его подзащитный в настоящее время находится в процессе получения временного убежища, а значит, у него есть все законные основания для нахождения на территории РФ.

Кроме того, по словам Д.Хаймовича, в минувший четверг был подан административный иск об отказе МВД в предоставлении Х.Нурматову временного убежища.

Представитель Х.Нурматова в Европейском суде по правам человека Кирилл Коротеев сообщил, что Страсбургский суд применил срочные меры по запрету на любое перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе в ЕСПЧ. "Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно", - добавил он.

К.Коротеев добавил, что полная жалоба будет подана в ЕСПЧ в ближайшее время.

Басманный суд Москвы 1 августа принял решение о штрафе в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением Х.Нурматова из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране.

Х.Нурматов сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам.

Кроме того, журналист рассказал, что его родственники проживают в России, а сам он с седьмого до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. По словам журналиста, его мать родилась в России, а родные брат и сестра имеют российское гражданство.

В Совете при президенте РФ по правам человека заявили, что выдворение Х.Нурматова из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.