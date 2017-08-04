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СНГ 04.08.2017 19:47

Задержанные в Каире казахстанские студенты вернулись на родину

Шестеро казахстанских студентов, ранее задержанных в Каире службой национальной безопасности Египта, в пятницу вернулись на родину, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Все шестеро молодых граждан нашей страны сегодня благополучно вернулись из Египта на Родину", - написал он на своей странице в Facebook.

"В данный момент они направляются домой к своим родным и близким", - добавил А.Жайнаков.

Как сообщалось, с 20 июля шестеро казахстанских студентов - слушателей языковых курсов в Каире перестали выходить на связь. Все шестеро проживали в Каире в одной квартире. Позже стало известно, что все они были задержаны сотрудниками нацбезопасности Египта и находятся на территории этой страны.

В минувший вторник МИД Казахстана направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству Египта в связи с задержанием студентов.

Вечером 1 августа в сопровождении казахстанских дипломатов молодых людей доставили в аэропорт Каира для возвращения на родину.

Причины задержания казахстанцев на тот момент известны не были.

"По заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно", - сказал ранее А.Жайнаков.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕГИПЕТ, СТУДЕНТЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]