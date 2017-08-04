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СНГ 04.08.2017 20:03

Россия будет строить отношения с США на сугубо прагматической основе, уступки исключены - Клинцевич

Россия больше не пойдёт на уступки США и станет более прагматичной, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Сотрудничество с США Россия будет строить на сугубо прагматической основе, взаимодействуя только там, где это отвечает ее интересам. Это - чисто американский путь, и нам, признаем честно, надо было вступить на него давно. Но лучше поздно, чем никогда", - сказал Ф.Клинцевич журналистам в пятницу.

Он отметил, что вступление в США в силу закона, вводящего новые санкции против России, предопределило характер отношений между нашими странами на долгие годы вперед. По его мнению, взаимодействие не будет прекращено полностью, но будет необходимо определить сферы, в которых оно может быть продолжено.

"Могу согласиться с официальным представителем госдепа, что один из приоритетов этого взаимодействия - Сирия. Сюда, разумеется, следует отнести и проблемы, связанные с обеспечением глобальной безопасности. Но если раньше мы порой шли на уступки, рассчитывая на подобные ответные шаги с американской стороны, то теперь это исключено", - сказал сенатор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, США, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]