Россия будет строить отношения с США на сугубо прагматической основе, уступки исключены - Клинцевич

Россия больше не пойдёт на уступки США и станет более прагматичной, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Сотрудничество с США Россия будет строить на сугубо прагматической основе, взаимодействуя только там, где это отвечает ее интересам. Это - чисто американский путь, и нам, признаем честно, надо было вступить на него давно. Но лучше поздно, чем никогда", - сказал Ф.Клинцевич журналистам в пятницу.
Он отметил, что вступление в США в силу закона, вводящего новые санкции против России, предопределило характер отношений между нашими странами на долгие годы вперед. По его мнению, взаимодействие не будет прекращено полностью, но будет необходимо определить сферы, в которых оно может быть продолжено.
"Могу согласиться с официальным представителем госдепа, что один из приоритетов этого взаимодействия - Сирия. Сюда, разумеется, следует отнести и проблемы, связанные с обеспечением глобальной безопасности. Но если раньше мы порой шли на уступки, рассчитывая на подобные ответные шаги с американской стороны, то теперь это исключено", - сказал сенатор.
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