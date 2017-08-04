Порошенко готов привлечь к расследованию убийства журналиста Шеремета иностранных специалистов

Президент Украины Петр Порошенко обещает приложить все усилия по поиску и привлечению к ответственности исполнителей и заказчиков убийства украинского журналиста Павла Шеремета.
"Я с удовольствием сделаю всё, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность, а также возможность работы иностранцев в составе (следственной группы - ИФ)", - заявил П.Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после мероприятий по случаю Дня Национальной полиции Украины, отвечая на вопрос относительно результатов расследования убийства П.Шеремета.
Глава государства подчеркнул, что на встрече с родственниками П.Шеремета он просил, "чтобы они дали мне предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы".
"Мы встречаемся и со следователями, и с родственниками. Мы должны сделать всё для того, чтобы и заказчики, и исполнители были привлечены к ответственности... Мы со своей стороны, я со своей стороны сделаем всё, чтобы убийцы были найдены. Я сказал, что это дело чести. И следователи, и мы это с контроля не снимем", - сказал П.Порошенко.
20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность на Украине и других странах.
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