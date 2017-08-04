Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт – президент Алиев

Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

«Сегодня потребление сигарет в Азербайджане составляет около 10 млрд штук, из которых всего 1,6 млрд штук производятся в стране. То есть Азербайджан импортирует около 9 млрд сигарет и в связи с этим ежегодно валюта на около $150 млн утекает из страны. Поэтому для того, чтобы покрыть внутренний спрос и в скором времени выйти на внешние рынки, мы должны развить производство сигарет в Азербайджане», - заявил И.Алиев, сообщает сайт главы государства.

При этом глава государства отметил, что наряду с увеличением производства сигарет важней задачей является сокращение их потребления.

«Мы должны добиться того, чтобы население Азербайджана курило меньше, потому что это вредная привычка и представляет большую угрозу для здоровья человека. Поэтому будут предприняты определенные меры, чтобы постепенно избавить людей от этой привычки», - сказал И.Алиев.

Президент отметил, что на встречах с коллегами, возглавляющими страны-импортеры табака, он поднимал вопрос экспорта азербайджанского табака в эти страны.

«Это уже дает свои результаты. География экспорта табака растет. Наш табак качественный. Мы уже сейчас должны планировать растущее производство и рынки, на которые эта продукция будет экспортироваться», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что в будущие годы посевная площадь табака должна расти.

«С этой целью производителям табака должны быть выделены государственные или муниципальные земли, пригодные для посева. Производители табака должны получать кредиты на льготных условиях. Этот вопрос еще не находится на нужном уровне. Поэтому этой сфере необходимо уделить особое внимание. Национальный фонд поддержки предпринимательства должен составить специальный план по развитию табаководства», - сказал И.Алиев.

А.Ахундов