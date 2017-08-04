Президент Алиев приглашает частных инвесторов поддержать развитие шелководства в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашает частных инвесторов вкладывать средства в развитие шелководства в стране.

«Было бы хорошо, чтобы частные инвесторы подключились к этому процессу. Если иностранные и местные инвесторы проявят интерес, то государство готово поддержать их», - заявил И.Алиев в пятницу в Гахе на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

Он отметил прибыльность этой сферы.

«Инвесторы должны быть уверены в отсутствии каких-либо проблем с развитием этой области. Сегодня сажается много деревьев, что составляет ресурсную базу предусмотренного к созданию нового шелкового комбината. То есть никаких проблем не возникнет, необходимо только вложить инвестиции и затем производить готовую продукцию. Соответствующие госструктуры должны рассмотреть инвестиционные предложения и представить мне в краткие сроки свои предложения, где целесообразнее будет построить новый комбинат», - подчеркнул президент, отметив, что его производственная мощность составит 3 тыс. тонн.

Р.Бабаев