В Air France из соображений безопасности расширили зону запрета на полеты близ КНДР

В Air France объявили о решении расширить зону вокруг КНДР, через которую запрещено пролетать лайнерам этой авиакомпании, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

В авиакомпании пояснили, что пошли на такой шаг "из соображений безопасности".

Это решение последовало за появившимися в СМИ сообщениями о том, что 28 июля 2017 года самолет Air France, выполнявший рейс из Токио в Париж, пролетел в районе, в котором спустя 10 минут в море упала северокорейская ракета.

В Air France подчеркнули, что самолет следовал по маршруту, используемому многими авиакомпаниями, и заверили, что, по имеющимся данным, авиалайнер пролетел примерно в 100 км от того места, куда упала испытанная КНДР ракета.