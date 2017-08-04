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Дальнее зарубежье 04.08.2017 20:59

В Air France из соображений безопасности расширили зону запрета на полеты близ КНДР

В Air France объявили о решении расширить зону вокруг КНДР, через которую запрещено пролетать лайнерам этой авиакомпании, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

В авиакомпании пояснили, что пошли на такой шаг "из соображений безопасности".

Это решение последовало за появившимися в СМИ сообщениями о том, что 28 июля 2017 года самолет Air France, выполнявший рейс из Токио в Париж, пролетел в районе, в котором спустя 10 минут в море упала северокорейская ракета.

В Air France подчеркнули, что самолет следовал по маршруту, используемому многими авиакомпаниями, и заверили, что, по имеющимся данным, авиалайнер пролетел примерно в 100 км от того места, куда упала испытанная КНДР ракета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]