Специалисты в Якутии определили места, где могли работать девять человек, остающиеся в подтопленном руднике "Мир", сообщил исполнительный директор АК "АЛРОСА" Игорь Соболев, слова которого приводит сайт правительства Якутии.

"Уже определены места, где они могли производить работу. К ним выдвинулись спасатели ФГУП "Военизированная горноспасательная часть". Спасателям даны ориентиры, по каким выработкам нужно двигаться, чтобы обнаружить людей. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, все решения согласовываются", - сообщил И.Соболев в ходе заседания республиканской комиссии по чрезвычайной ситуации на шахте "Мир", которую провел глава Якутии Егор Борисов.

Представитель АЛРОСА добавил, что связи с остающимися в руднике людьми пока нет.

По словам И.Соболева, в шахту поступило около 250 тыс. кубометров воды по обрушившейся штольне. В настоящее время вода откачивается.

Е.Борисов находится в Мирном и лично контролирует ход аварийно-спасательных работ на шахте "Мир".

"Спасатели работают мобилизовано, делают всё возможное для спасения людей", - отметил глава республики, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается также, что в ближайшие часы в Мирный прибудет глава МЧС России Владимир Пучков.

Ранее сообщалось, что на поверхность из рудника подняты 142 горняка. Двое из них госпитализированы с легкими травмами.