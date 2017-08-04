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СНГ 04.08.2017 21:35

Места, где могут находиться люди в затопленном руднике "Мир" определены, к ним идут спасатели - АЛРОСА

Специалисты в Якутии определили места, где могли работать девять человек, остающиеся в подтопленном руднике "Мир", сообщил исполнительный директор АК "АЛРОСА" Игорь Соболев, слова которого приводит сайт правительства Якутии.

"Уже определены места, где они могли производить работу. К ним выдвинулись спасатели ФГУП "Военизированная горноспасательная часть". Спасателям даны ориентиры, по каким выработкам нужно двигаться, чтобы обнаружить людей. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, все решения согласовываются", - сообщил И.Соболев в ходе заседания республиканской комиссии по чрезвычайной ситуации на шахте "Мир", которую провел глава Якутии Егор Борисов.

Представитель АЛРОСА добавил, что связи с остающимися в руднике людьми пока нет.

По словам И.Соболева, в шахту поступило около 250 тыс. кубометров воды по обрушившейся штольне. В настоящее время вода откачивается.

Е.Борисов находится в Мирном и лично контролирует ход аварийно-спасательных работ на шахте "Мир".

"Спасатели работают мобилизовано, делают всё возможное для спасения людей", - отметил глава республики, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается также, что в ближайшие часы в Мирный прибудет глава МЧС России Владимир Пучков.

Ранее сообщалось, что на поверхность из рудника подняты 142 горняка. Двое из них госпитализированы с легкими травмами.

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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТИЯ, РУДНИК, ГОРНЯКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]