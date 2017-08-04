Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили, заявили в пятницу журналистам в департаменте по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии.
"В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам и в соответствие с законом начаты все соответствующие процедуры", - сказали в департаменте.
Ранее СМИ сообщили, что находящийся в Грузии в розыске М.Саакашвили прилетел в Польшу в связи с мероприятием, посвященным годовщине Варшавского восстания.
При этом СМИ отметили, что на данный момент, согласно данным украинских властей, у М.Саакашвили аннулированы все паспорта.
Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и грузинская сторона будет требовать выдать его от любой страны, где он решит остановиться.
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением, Brent на уровне $52,12 за баррель
Президент Алиев приглашает частных инвесторов поддержать развитие шелководства в Азербайджане
Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт – президент Алиев
Соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов стал датский «Копенгаген»
Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»