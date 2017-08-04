Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили, заявили в пятницу журналистам в департаменте по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии.

"В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам и в соответствие с законом начаты все соответствующие процедуры", - сказали в департаменте.

Ранее СМИ сообщили, что находящийся в Грузии в розыске М.Саакашвили прилетел в Польшу в связи с мероприятием, посвященным годовщине Варшавского восстания.

При этом СМИ отметили, что на данный момент, согласно данным украинских властей, у М.Саакашвили аннулированы все паспорта.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и грузинская сторона будет требовать выдать его от любой страны, где он решит остановиться.