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Регион 04.08.2017 21:29

Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили, заявили в пятницу журналистам в департаменте по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии.

"В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам и в соответствие с законом начаты все соответствующие процедуры", - сказали в департаменте.

Ранее СМИ сообщили, что находящийся в Грузии в розыске М.Саакашвили прилетел в Польшу в связи с мероприятием, посвященным годовщине Варшавского восстания.

При этом СМИ отметили, что на данный момент, согласно данным украинских властей, у М.Саакашвили аннулированы все паспорта.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и грузинская сторона будет требовать выдать его от любой страны, где он решит остановиться.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, ОБРАЩЕНИЕ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]