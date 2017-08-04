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04.08.2017 21:32

RMG и CMG к 2023г вложат $12,5 млн в освоение нового золотоносного месторождения в Грузии

Rich Metals Group (RMG), управляющая в Грузии компаниями по производству золота и меди RMG Gold и RMG Copper, вместе со своим партнером Caucasian Mining Group (CMG) в 2018-2022 годы намерены инвестировать $12,5 млн в проект освоения нового золотоносного месторождения на территории страны.

Как заявил генеральный директор CMG Джони Шубитидзе, представляя в пятницу проект, речь идет о месторождении на территории Тетрицкаройского муниципалитета (регион Квемо Картли на юго-востоке Грузии). Запасы этого месторождения, по последним данным, составляют порядка 1,635 тонны золота и 8,503 тонны серебра.

"В разработку этого месторождения в течение примерно пяти лет планируется инвестировать 30 млн лари ($12,5 млн по текущему курсу - ИФ). Это включает в себя как геологические работы и исследования, так и переработку руды, а также развитие производства", - сказал Д.Шубитидзе.

Выплавка первой партии золота предполагается уже к осени 2018 года.

Гендиректор CMG отметил, что компания "гарантирует создание вокруг месторождения необходимой инфраструктуры, включая дороги и электрификацию, осуществление строгого контроля за всем производственным процессом, чтобы не допустить вредное воздействие на окружающую среду".

В настоящее время RMG Gold (ранее - ООО "Кварцит"), единственный в Грузии производитель золота, разрабатывает в регионе Квемо Картли золотоносное месторождение Сакдриси-Качагани на территории Болнисского муниципалитета. В 2016 году компания экспортировала 3,6 тонны золота - на 16,1% больше, чем годом ранее.

RMG Gold вместе с JSC RMG Copper (ранее - ОАО "Маднеули"), занимающейся добычей медной руды и производством концентрата, находятся под единым корпоративным управлением. В июне 2012 года российское ЗАО "Капитал групп" (Capital Group) приобрело активы "Маднеули" и "Кварцита" у горнодобывающей компании GeoProMining (GPM) за $120 млн. В сентябре того же года Rich Metals Group, входящая в "Капитал групп", сменила названия грузинских компаний.

Акционерами ЗАО "Капитал групп" являются российские бизнесмены Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий (совладельцы торговой сети "ОКей") и бывшие совладельцы банка "Санкт-Петербург". В группу входит также компания "Нева-Русь", которая работает в горнодобывающем секторе Армении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]