Группа "ГАЗ" готова приступить к серийному производству электробусов с 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Объемы продаж будут зависеть от запросов рынка, сказали в пресс-службе.

Между тем в пресс-релизе группы "ГАЗ" сообщается, что группа провела испытания электробуса в Москве на базе филиала "Центральный" ГУП "Мосгортранс". Тестовая эксплуатация продлилась семь месяцев, из них пять месяцев электробус перевозил пассажиров по маршруту Фили - станция метро Китай-город в двухсменном режиме, до этого два месяца проводились тестовые испытания, в том числе с грузовым балластом. За время тестовой эксплуатации в Москве с января по июль 2017 года пробег электробуса составил более 13,5 тыс. км, было перевезено более 25 тыс. пассажиров.

В ходе обкатки специалисты группы "ГАЗ" и ГУП "Мосгортранс" оценили работу электробуса в различных погодных условиях: в зимний период, в дождливую весну и летом.

Электробус "ГАЗ" разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Электробус рассчитан на перевозку 75 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления трех кресел для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оснащен системами кондиционирования, видеонаблюдения и оборудованием ГЛОНАСС.

По результатам испытаний электробусов различных производителей "Мосгортранс" ведет проработку перспективных требований к электробусам с учетом специфики эксплуатации электротранспорта в Москве. В соответствии с этими параметрами группа "ГАЗ" готовит к представлению в декабре этого года обновленный прототип электробуса для столицы.

"Обновленный электробус "ГАЗ", который мы представим через несколько месяцев, будет иметь литий-титанатные батареи для обеспечения возможности ультрабыстрой зарядки длительностью от 4 до 20 минут. Помимо столицы, ряд других регионов страны сегодня проявляют интерес к развитию системы перспективного городского электротранспорта. В частности, уже сегодня мы ведем переговоры сразу с несколькими регионами о тестировании электробусов "ГАЗ" на реальных маршрутах и прорабатываем условия поставки и эксплуатации электробусов с учетом специфики транспортного обслуживания в каждом регионе", - приводятся в сообщении слова президента группы "ГАЗ" Вадима Сорокина.

В пресс-службе добавили, что группа "ГАЗ" будет участвовать в тендере ГУП "Мосгортранс", когда он будет объявлен.

Группа "ГАЗ" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Группа объединяет 13 предприятий в 8 регионах России. Штаб-квартира группы "ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде. Основным акционером компании является машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый элемент".