Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 34° 7 Авг 24° 36° 8 Авг 26° 37°

Дальнее зарубежье 04.08.2017 22:00

Актриса сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон хочет побороться за пост губернатора штата Нью-Йорк

Американская актриса Синтия Никсон, известная благодаря роли Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе", выражает готовность побороться за должность губернатора штата Нью-Йорка, пишет в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл".

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить этот план в жизнь.

По сообщению западных СМИ, С.Никсон может составить конкуренцию действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, который планирует вновь побороться за этот пост на выборах в 2018 году.

"Она (С.Никсон - ИФ) - готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей", - приводят издания слова аналитика Билли Истона.

Сама С.Никсон отказалась от комментариев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ШТАТ, АКТРИСА, ГУБЕРНАТОР


Похожие новости


Власти Гавайев подали в суд с целью оспорить новый иммиграционный указ Трампа В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США - Calexit Трамп победил на прошедших в полночь выборах в ряде небольших избирательных округов Нью-Гэмпшира Американский штат заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном – губернатор В американском штате Вашингтон бушуют сильнейшие за его историю лесные пожары Американский штат напомнил, что равноправие женщин в Азербайджане появилось раньше, чем в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]