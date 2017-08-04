Американская актриса Синтия Никсон, известная благодаря роли Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе", выражает готовность побороться за должность губернатора штата Нью-Йорка, пишет в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл".

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить этот план в жизнь.

По сообщению западных СМИ, С.Никсон может составить конкуренцию действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, который планирует вновь побороться за этот пост на выборах в 2018 году.

"Она (С.Никсон - ИФ) - готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей", - приводят издания слова аналитика Билли Истона.

Сама С.Никсон отказалась от комментариев.