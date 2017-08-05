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Дальнее зарубежье 05.08.2017 09:27

США представили проект резолюции СБ ООН с санкциями, нацеленными на уменьшение экспорта КНДР на $1 млрд

США представили проект дополнительных санкций СБ ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд, сообщают в пятницу западные СМИ.

Разработанный проект резолюции предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на голосование в СБ ООН по вопросу о новых санкциях в субботу.

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Тэги: США, КНДР, РЕЗОЛЮЦИЯ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]