США представили проект резолюции СБ ООН с санкциями, нацеленными на уменьшение экспорта КНДР на $1 млрд

США представили проект дополнительных санкций СБ ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд, сообщают в пятницу западные СМИ.
Разработанный проект резолюции предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов.
Ранее сообщалось, что США рассчитывают на голосование в СБ ООН по вопросу о новых санкциях в субботу.
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