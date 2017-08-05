Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 36° 7 Авг 26° 37° 8 Авг 26° 38°

Внешняя политика 05.08.2017 10:15

Бердымухамедов едет с официальным визитом в Азербайджан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8-9 августа этого года посетит Азербайджан с официальным визитом.

«Вопросы проведения этого визита были обсуждены на заседании правительства»,- сообщает госинформагентство Туркменистана.

Согласно информации, по итогам предстоящих переговоров в верхах предусматривается подписание крупного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства на его приоритетных направлениях.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Баку, Анкара и Ашгабад подготовят дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 года – глава МИД Азербайджана Саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в 2017 году в Ашгабаде – Чавушоглу Бурдымухамедов планирует посетить с визитом Азербайджан – глава МИД Туркменистана Алиев считает эффективным сотрудничество Азербайджана с Турцией и Туркменистаном в трехстороннем формате Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Туркменистана в Азербайджане Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном - Бердымухаметов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]