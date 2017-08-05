Бердымухамедов едет с официальным визитом в Азербайджан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8-9 августа этого года посетит Азербайджан с официальным визитом.

«Вопросы проведения этого визита были обсуждены на заседании правительства»,- сообщает госинформагентство Туркменистана.

Согласно информации, по итогам предстоящих переговоров в верхах предусматривается подписание крупного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства на его приоритетных направлениях.

Ф.Исазаде