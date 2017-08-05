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СНГ 05.08.2017 10:45

Вице-премьер РФ Рогозин вылетел в Иран, где, предположительно, встретится с президентом Молдавии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вылетел в Тегеран, где, по предварительным данным, состоится его встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом Д.Рогозин сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Вылетаю из Симферополя в Тегеран во главе правительственной делегации России для участия в торжествах по случаю инаугурации президента Хасана Рухани. В программе рабочей поездки - встреча в Роспосольстве с молдавским президентом Додоном, переговоры с вице-президентом Ирана Саттари и важными членами правительства ИРИ", - сообщил российский вице-премьер.

Ранее в посольстве России в Иране "Интерфаксу" сообщали, что встреча Д.Рогозина с И.Додоном планируется, но будет зависеть от временного графика.

Молдавия объявила в среду Д.Рогозина персона нон-грата на своей территории. Соответствующее постановление принято на заседании правительства республики в среду. И.Додон ранее назвал это решение "большой политической глупостью".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РОГОЗИН, ДОДОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]