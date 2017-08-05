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Происшествия 05.08.2017 10:51

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба гражданина РФ Уелданова - СМИ

Апелляционная жалоба гражданина России Марата Уелданова, осужденного в Азербайджане к 8 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, рассмотрена в субботу в Бакинском апелляционном суде, сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

«В ходе заседания были уточнены анкетные данные М,Уелданова. Заседание суда назначено на 9 августа»,- говорится в информации.

Гражданин РФ М.Уелданов был задержан в Баку 28 июля 2016 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Впоследствии армянская пресса и проармянские российские СМИ со ссылкой на сестру М.Уелданова Марианну Мирзоян распространили информацию о том, что российский гражданин был задержан, якобы, из-за принадлежности к армянской национальности. По словам его сестры, Марат взял фамилию своей жены.

28 апреля 2017 года М. Уелданов приговорен в Азербайджане к 8 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Согласно решению суда, М.Уелданов признан виновным по статье 234.4.3 УК Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, ГРАЖДАНИН, АПЕЛЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]