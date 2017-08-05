В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба гражданина РФ Уелданова - СМИ

Апелляционная жалоба гражданина России Марата Уелданова, осужденного в Азербайджане к 8 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, рассмотрена в субботу в Бакинском апелляционном суде, сообщает азербайджанское информационное агентство APA.
«В ходе заседания были уточнены анкетные данные М,Уелданова. Заседание суда назначено на 9 августа»,- говорится в информации.
Гражданин РФ М.Уелданов был задержан в Баку 28 июля 2016 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Впоследствии армянская пресса и проармянские российские СМИ со ссылкой на сестру М.Уелданова Марианну Мирзоян распространили информацию о том, что российский гражданин был задержан, якобы, из-за принадлежности к армянской национальности. По словам его сестры, Марат взял фамилию своей жены.
28 апреля 2017 года М. Уелданов приговорен в Азербайджане к 8 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.
Согласно решению суда, М.Уелданов признан виновным по статье 234.4.3 УК Азербайджана.
Ф.Исазаде
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