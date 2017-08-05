Рогозин обсудит в Иране вопрос о новых поставках российского оружия - источник

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудит в Иране вопросы военно-технического сотрудничества, сообщает в субботу источник в его аппарате.

"Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хоссейном Дехганом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений", - сообщил источник.

"Стороны достигли предварительной договоренности усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список. Поэтому российская делегация во главе с Рогозиным будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей", - добавил источник.

Как сообщалось, Д.Рогозин отправился в субботу в Иран вот главе делегации, которая представляет РФ на церемонии инаугурации президента Хасана Рухани.

По информации источника, также у вице-премьера РФ запланирована встреча с вице-президентом Ирана Сореном Саттари; с ним Д.Рогозин планирует обсудить вопросы в области передачи высоких технологий и подготовки иранских специалистов в России.

Кроме того, на полях официальных мероприятий по случаю инаугурации президента Ирана Д.Рогозин проведет двустороннюю встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Обсудит ситуацию резкого ухудшения положения в двусторонних отношениях и планы президента Молдовы по недопущению новой войны в Приднестровье", - пояснил источник в аппарате вице-премьера.