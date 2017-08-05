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Дальнее зарубежье 05.08.2017 12:01

Около 300 килограммов лекарств доставили российские военные в онкоцентр сирийской Латакии

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию лекарств в единственный действующий в стране онкологический центр, расположенный в Тишринской университетской больнице в Латакии, сообщил журналистам представитель ЦПВС Владимир Корзоватых.

"Мы провели гуманитарную акцию по доставке онкологических препаратов в единственный онкоцентр, существующий и продолжающий свою работу на территории Сирии. Данная акция готовилась долго. Препараты - термолабильные, требующие особых условий хранения, поэтому доставка потребовала определенных сложностей - использовались специальные термоконтейнеры", - сказал В.Корзоватых.

По его словам, в этой партии - около 300 килограммов разных онкологических лекарств, всего 16 коробок.

Как отметил главный врач Тишринской больницы Мунир Усман, который принимал у российских военных жизненно необходимый для его пациентов груз, такие онкологические препараты не производятся в Сирии, а закупить их в Европе у больницы нет возможности - страна находится под санкциями.

Эти лекарства предназначены в первую очередь нуждающимся детям и старикам. Больница Тишрин - центральная больница Латакии. Она бесплатно обслуживает большое количество людей, которые приезжают сюда со всей Сирии: все операции, как и лечение онкологических заболеваний, для местных жителей проходят за государственный счет.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЛЕКАРСТВА, ДОСТАВКА


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