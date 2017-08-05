Для полной комплектации штата Национальной полиции Украины не хватает 15 тысяч сотрудников - МВД Украины

В штате Национальной полиции Украины незанятыми остаются 15 тыс. позиций из 130 тыс., сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"По количеству (личного состава Нацполиции - ИФ) у нас есть где-то 115 тыс. человек из 130 тыс., которые должны быть по всем рекомендациям наших международных партнеров. То есть 15 тыс. человек мы еще должны набрать, способных качественно делать полицейскую работу", - сказал И.Варченко в эфире "Пятого канала" украинского телевидения.