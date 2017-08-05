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СНГ 05.08.2017 12:35

Для полной комплектации штата Национальной полиции Украины не хватает 15 тысяч сотрудников - МВД Украины

В штате Национальной полиции Украины незанятыми остаются 15 тыс. позиций из 130 тыс., сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"По количеству (личного состава Нацполиции - ИФ) у нас есть где-то 115 тыс. человек из 130 тыс., которые должны быть по всем рекомендациям наших международных партнеров. То есть 15 тыс. человек мы еще должны набрать, способных качественно делать полицейскую работу", - сказал И.Варченко в эфире "Пятого канала" украинского телевидения.

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Тэги: УКРАИНА, МВД, ШТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]