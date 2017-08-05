Самый высокий в Европе жилой небоскреб достроят в Москве в ближайшие месяцы

Строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Федерация" планируется завершить в течение ближайших месяцев, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Первая часть этого комплекса была сдана раньше, вторую мы введем в ближайшие месяцы. В целом основные объекты комплекса "Москва Сити" планируется достроить в 2019 году", - сказал М.Хуснуллин журналистам в субботу.
Он добавил, что на последующие годы останется один-два проекта.
Башня "Федерация" - самое высокое жилое здание в Европе высотой 374 метра. Небоскреб состоит из двух разновысотных башен - 63-этажной башни "Запад" и 95-этажной башни "Восток". Два здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.
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