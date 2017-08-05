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СНГ 05.08.2017 13:35

Самый высокий в Европе жилой небоскреб достроят в Москве в ближайшие месяцы

Строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни "Федерация" планируется завершить в течение ближайших месяцев, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Первая часть этого комплекса была сдана раньше, вторую мы введем в ближайшие месяцы. В целом основные объекты комплекса "Москва Сити" планируется достроить в 2019 году", - сказал М.Хуснуллин журналистам в субботу.

Он добавил, что на последующие годы останется один-два проекта.

Башня "Федерация" - самое высокое жилое здание в Европе высотой 374 метра. Небоскреб состоит из двух разновысотных башен - 63-этажной башни "Запад" и 95-этажной башни "Восток". Два здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.

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Тэги: МОСКВА, НЕБОСКРЕБ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]